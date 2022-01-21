Канал РЕН ТВ запускает новый научно-популярный проект

Новый проект РЕН ТВ "Наука и техника" станет премьерой нового телесезона, открывающей юбилейный для телеканала год. В 2022 году РЕН ТВ отмечает 25-летие, и научно-популярные программы - как раз те, которыми гордится канал. Теперь их ряд пополнится новинкой, первый выпуск которой запланирован на 22 января. Программа будет выходить каждую субботу в 12.00.

Ведущий программы "Наука и техника" - Михаил Борзенков, за плечами которого опыт работы и журналистом, и блогером, и - в музыкальной индустрии. Как и все ведущие данного направления на канале (Борис Рыжов, Алексей Иванченко, Олег Шишкин и другие) Борзенков - не просто любитель, а эксперт - российский представитель в Европейской ассоциации изображения и звука. Вместе со зрителями он будет разбираться в сути уникальных изобретений и научных открытий, а заодно задумается о том, каким наш мир будет через пять, десять и 15 лет. Выяснит, почему мы до сих пор не летаем на аэротакси, и когда, например, реактивные ранцы станут такой же обыденностью, как сегодня электросамокат.

Михаил Борзенков лично поучаствует во многих экспериментах и испытаниях, станет проводником в самые закрытые научные лаборатории и конструкторские бюро. При этом авторы программы обещают интервью с ведущими учеными и инженерами планеты. Например, c создателем летающего автомобиля AirCar, разработчиком самодельного скафандра, участником рекордного погружения на дно Марианской впадины и другими.

Справка "РГ"

С 2014 года Михаил Борзенков года входит в состав жюри European Imaging andSound Association (EISA). Был главным редактором российской версии журнала "What Hi-Fi?". В 2021 году награжден премией Golden Jack Awards в номинации Блогергода в области hi-fi-оборудования-2020.