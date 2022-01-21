Канал РЕН ТВ запускает новый научно-популярный проект

Новости

Лавров: НАТО пытается давить на дружественные России страны 11:24
В Москве провели рекордное число высокотехнологичных операций в 2021 году 11:18
Главный фармаколог Москвы: При легких симптомах ОРВИ не обязательно обращаться к врачу 11:14
Высокие темпы роста взаимной торговли демонстрируют страны ЕАЭС 11:14
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения 10:49
СК разберется с инцидентом в Подольске, где полицейский выстрелил в жену 10:37
Поэт Анатолий Найман умер после инсульта 10:34
В Якутии полицейские вернули украденное из магазина оружие 10:29
Toyota останавливает 11 заводов из-за новой вспышки коронавируса 10:29
Прокуратура начала проверку инцидента в Подольске, где полицейский ранил жену 10:25
Умер создатель образа Незнайки, мультипликатор Бондо Шошитаишвили 10:06
Военные получили первые истребители Су-30СМ2 09:55
Умер актер из "Саранчи" и "Рэкетира" Толеубек Аралбай 09:39
21 января в России отмечают День аспиранта 09:35
Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу 09:23
Пеле выписан из больницы после курса химиотерапии 09:23
В Одинцово украли автомобильные зеркала на миллион рублей 09:08
Люди с крупной суммой денег стали новой потенциальной жертвой мошенников 08:42
Овечкин вышел на третье место по передачам среди россиян в НХЛ 08:35
В Приморье зарегистрировали первый случай заражения "омикроном" 08:31
Низкое давление и снег ожидают Москву в пятницу 08:27
Володин заявил о дискуссии по проекту обращения о признании ЛНР и ДНР 08:08
В МИД Казахстана осудили резолюцию Европарламента по ситуации в республике 07:53
Москвичи сдали на переработку более 20 тысяч хвойных деревьев 06:57
Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2" 06:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 11:08
Рубрика: Культура

Канал РЕН ТВ запускает новый научно-популярный проект

Текст: Сусанна Альперина

Новый проект РЕН ТВ "Наука и техника" станет премьерой нового телесезона, открывающей юбилейный для телеканала год. В 2022 году РЕН ТВ отмечает 25-летие, и научно-популярные программы - как раз те, которыми гордится канал. Теперь их ряд пополнится новинкой, первый выпуск которой запланирован на 22 января. Программа будет выходить каждую субботу в 12.00.

Фото: РИА Новости/ С. Дергунов
НЛО и мутанты: телеканал History анонсировал январские премьеры

Ведущий программы "Наука и техника" - Михаил Борзенков, за плечами которого опыт работы и журналистом, и блогером, и - в музыкальной индустрии. Как и все ведущие данного направления на канале (Борис Рыжов, Алексей Иванченко, Олег Шишкин и другие) Борзенков - не просто любитель, а эксперт - российский представитель в Европейской ассоциации изображения и звука. Вместе со зрителями он будет разбираться в сути уникальных изобретений и научных открытий, а заодно задумается о том, каким наш мир будет через пять, десять и 15 лет. Выяснит, почему мы до сих пор не летаем на аэротакси, и когда, например, реактивные ранцы станут такой же обыденностью, как сегодня электросамокат.

Михаил Борзенков лично поучаствует во многих экспериментах и испытаниях, станет проводником в самые закрытые научные лаборатории и конструкторские бюро. При этом авторы программы обещают интервью с ведущими учеными и инженерами планеты. Например, c создателем летающего автомобиля AirCar, разработчиком самодельного скафандра, участником рекордного погружения на дно Марианской впадины и другими.

Справка "РГ"

С 2014 года Михаил Борзенков года входит в состав жюри European Imaging andSound Association (EISA). Был главным редактором российской версии журнала "What Hi-Fi?". В 2021 году награжден премией Golden Jack Awards в номинации Блогергода в области hi-fi-оборудования-2020.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Сенаторы США предложили поставлять оружие Украине по ленд-лизу
Глава МИД России Лавров прибыл в Женеву на переговоры с Блинкеном
Глава немецкого региона выступила за скорейший запуск "Северного потока-2"
Великобритания может увеличить количество своих войск в Восточной Европе
Токаев: Причиной беспорядков стало экономическое расслоение населения
10 книг нон-фикшн, которые будем читать в 2022 году
Тест: Помните ли вы Жана-Батиста Мольера?