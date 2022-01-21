Канцлер Австрии: "Северный поток-2" обеспечит энергоснабжение Европы

Канцлер Австрии Карл Нехаммер полагает, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" обеспечит надежность и безопасность энергоснабжения всей Европы. Такое мнение он выразил в интервью изданию Spiegel.

"Северный поток-2" является необходимым техническим сооружением для обеспечения безопасности поставок ресурсов в Европу", - заявил канцлер.

Глава Австрии добавил, что не видит в новом газопроводе угрозы для Европы. Кроме того, он выразил сомнения в целесообразности введения санкций в отношении "Северного потока-2" в случае гипотетического обострения отношений между Россией и Украиной.

Газопровод был построен в начале сентября прошлого года. Россия ожидает одобрения регистрации газопровода со стороны Германии, чтобы начать его эксплуатацию.