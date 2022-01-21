Кипр освободит привитых туристов от ПЦР-тестов и карантина с 1 марта

Правительство Кипра разрешило не предоставлять ПЦР-тесты вакцинированным туристам. В том числе, речь идет и о российской вакцине "Спутник V". Такое решение правительства страны вступит в силу с 1 марта этого года, сообщает "Вестник АТОР".

Привитых туристов освободят от тестов, карантина и получения спецразрешений на въезд независимо от их национальности и страны отправления. Кипр признает все вакцины, одобренные в Европе, а также российский "Спутник V", китайские Sinopharm и Sinovac, AstraZeneca, Covaxin, Novavax Nuvaxovid и "Спутник Лайт" (последнюю - как бустер).

Привитым "Спутником" россиянам при въезде потребуется показать сертификат с QR-кодом с сайта Госуслуг.

Также Кипр освободил от ПЦР-тестов и карантина переболевших туристов. Однако к россиянам это не относится, поскольку Россия не входит в список государств-участников системы цифровых сертификатов ЕС и отечественные справки о выздоровлении Кипр не признает.

Что касается невакцинированных россиян, то им придется за свой счет сделать ПЦР-тест по прилете на Кипр.

Кипр признал для туристических целей все вакцины, признанные Европейским агентством лекарственных средств, а также "Спутник V" и "Спутник Лайт" в начале января этого года.