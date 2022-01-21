Косачев: Россия и США подошли к переговорам в Женеве в разных реальностях

Высказывания С.В. Лаврова по итогам переговоров с его американским визави показали, что именно этот сценарий американцы попытались навязать и в этом случае, однако по итогам удалось выйти на разговор на более важные темы. И есть, в частности, обещание передать российской стороне письменный ответ на наши предложения.
Содержание ответа в определенной мере можно предсказать уже сегодня, о чем также сказал российский министр. Однако то, что сегодня звучит вслух, чаще имеет агитационно-пропагандистский характер и противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности. Поэтому посмотрим, что именно напишут на бумаге - здесь уже откровенно увиливать не получится.
Еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет. А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно. Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные". Накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" - это очень похоже на подготовку к масштабной провокации.
Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента Януковича с оппозицией. Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния. Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений - без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией - не будет.
Ждем письменного ответа.
Источник: страница Константина Косачева в Facebook