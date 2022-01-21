Косачев: Россия и США подошли к переговорам в Женеве в разных реальностях

Новости

Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом 17:28
В Госдуме обсудили развитие сети парков "Патриот" 17:26
Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент 17:19
В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе 17:17
Центральный офис ЦБ эвакуирован после угрозы о минировании 17:11
Кудрин: Нужно создать несколько крутых агломераций в противовес Москве 16:53
207 отелей и санаториев Крыма поучаствуют в пятом этапе программы кешбэка 16:46
Минпромторг: Единый стандарт позволит связать устройства "умного дома" 16:28
Решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США будет принято 24 января 16:28
Метеобюро Москвы: В субботу столицу завалит снегом, а потом ударят морозы 16:27
Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные 16:23
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету 16:20
Мишустин назначил нового замглавы Минздрава 16:18
Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании 16:15
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации 15:37
Лавров: Украина требует внимания, но проблема европейской безопасности шире 15:37
Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину 15:33
В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек 15:31
Обнаружен крупнейший в мире коралловый риф 15:26
Песков: Путин не болел коронавирусом 15:19
Лавров рассказал о впечатлениях от встречи с Блинкеном в Женеве 15:14
В Совфеде перенесли Рождественские парламентские встречи 15:10
Владимир Урин останется во главе Большого театра еще на пять лет 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 16:18
Рубрика: Власть

Косачев: Россия и США подошли к переговорам в Женеве в разных реальностях

Текст: Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации)
Об окончательных итогах переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США, полагаю, нужно будет судить по последующим действиям. Как известно, к этим переговорам стороны подошли, я бы сказал, в разных реальностях: Россия предельно конкретно поставила вопрос о гарантиях безопасности, без которых фактически невозможно никакое из нынешних спорных досье, включая украинское. Американская же сторона всеми средствами демонстрировала, что объединенный Запад занят исключительно попытками остановить "российскую агрессию против Украины", считая все прочие вопросы вторичными.

Высказывания С.В. Лаврова по итогам переговоров с его американским визави показали, что именно этот сценарий американцы попытались навязать и в этом случае, однако по итогам удалось выйти на разговор на более важные темы. И есть, в частности, обещание передать российской стороне письменный ответ на наши предложения.

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину

Содержание ответа в определенной мере можно предсказать уже сегодня, о чем также сказал российский министр. Однако то, что сегодня звучит вслух, чаще имеет агитационно-пропагандистский характер и противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности. Поэтому посмотрим, что именно напишут на бумаге - здесь уже откровенно увиливать не получится.

Еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет. А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно. Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные". Накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" - это очень похоже на подготовку к масштабной провокации.

Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента Януковича с оппозицией. Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния. Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений - без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией - не будет.

Ждем письменного ответа.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Ядерная безопасность Россия и США

Главное сегодня

Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку"
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Рябков: Россия не боится США
Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом