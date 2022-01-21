Косачев: Россия и США подошли к переговорам в Женеве в разных реальностях

Об окончательных итогах переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США, полагаю, нужно будет судить по последующим действиям. Как известно, к этим переговорам стороны подошли, я бы сказал, в разных реальностях: Россия предельно конкретно поставила вопрос о гарантиях безопасности, без которых фактически невозможно никакое из нынешних спорных досье, включая украинское. Американская же сторона всеми средствами демонстрировала, что объединенный Запад занят исключительно попытками остановить "российскую агрессию против Украины", считая все прочие вопросы вторичными.

Высказывания С.В. Лаврова по итогам переговоров с его американским визави показали, что именно этот сценарий американцы попытались навязать и в этом случае, однако по итогам удалось выйти на разговор на более важные темы. И есть, в частности, обещание передать российской стороне письменный ответ на наши предложения.

Содержание ответа в определенной мере можно предсказать уже сегодня, о чем также сказал российский министр. Однако то, что сегодня звучит вслух, чаще имеет агитационно-пропагандистский характер и противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности. Поэтому посмотрим, что именно напишут на бумаге - здесь уже откровенно увиливать не получится.

Еще раз прозвучало, что Россия ни в одном из документов или выступлений не угрожала Украине, а потому оснований для выводов о якобы предстоящей агрессии попросту нет. А вот угрозы со стороны высшего украинского руководства в адрес русских звучали неоднократно. Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают все чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему "вторжения России" очень похожа на медийную "артподготовку", которая призвана заранее представить действия Киева как "оборонительные". Накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы "российской агрессии" - это очень похоже на подготовку к масштабной провокации.

Совершенно справедливо Сергей Викторович в очередной раз сделал экскурсы в новейшую историю: что все началось не с Крыма и Донбасса, а с госпереворота в Киеве, поддержанного Западом, и отказа Германии, Франции и Польши выполнить свои гарантии по соглашению президента Януковича с оппозицией. Украина пришла туда, куда она пришла, именно из-за позиции Запада в тот период, который не удержался от соблазна неконституционным способом втянуть Украину в сферу своего влияния. Поэтому на Западе и ответственность за последовательное и дословное выполнение его киевскими подопечными Минских соглашений - без этого решения внутриукраинского конфликта и искусственно привязанного к нему Западом кризиса в отношениях с Россией - не будет.

Ждем письменного ответа.

Источник: страница Константина Косачева в Facebook