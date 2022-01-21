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Обнаружен крупнейший в мире коралловый риф

21.01.2022 / 15:26
Фото: pixabay
Фото: pixabay

Это один из крупнейших коралловых рифов не только во Французской Полинезии, но и в мире, заявили в ЮНЕСКО.

Риф, три километра в длину и от 30 до 65 метров в ширину, находится на глубине от 35 до 70 метров. Некоторые из его кораллов достигают в окружности двух метров.

Фото: Autun Purser et al. / Current biology
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Гигантские живописные кораллы в форме роз, обнаруженные в малоизученном районе, находятся, как утверждают эксперты, в превосходном состоянии: "Кораллы не проявляют признаков стресса или болезней". Группа ученых, в составе которой биологи и специалисты по кораллам, обследовала риф примерно за 200 часов погружений. И это лишь начало долгосрочного изучения рифа - сегодня там установлены датчики температуры.

По данным ЮНЕСКО, глубоководные районы Мирового океана до сих пор мало изучены - картографировано лишь около 20% морского дна.

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Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images
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