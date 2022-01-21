Лавров: Американская политика сдерживания РФ и КНР бесперспективна

Политика США, направленная на сдерживание России и Китая, не имеет хороших перспектив на будущее. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нашим американским коллегам пора понять, что принятая Вашингтоном на вооружение политика "двойного сдерживания" Москвы и Пекина абсолютно анахронична и не имеет хороших перспектив для США", - заявил министр, чьи ответы на вопросы СМИ были опубликованы на сайте ведомства.

Лавров призвал американские власти сделать ставку на "равноправный честный диалог с Россией, Китаем и другими крупнейшими игроками". "Мы к такой работе готовы", - подчеркнул министр.