Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности в Женеве. На встрече, как рассказал министр после, обсудили и ситуацию на Украине, пишет РИА Новости.

"Американские коллеги как-то попытались опять поставить во главу угла проблемы на границы России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации, это уже стало заклинанием. Но завершили договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе предоставлены письменные ответы на все наши предложения", - сказал Лавров.

Министр заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу от лица своих официальных представителей. Лавров также выразил надежду, что у Запада после переговоров в Женеве "поубавятся эмоции" в связи с ситуацией вокруг Украины. По словам главы МИД, госсекретарь США согласился, что нужно более разумно вести диалог.

В это раз переговоры продлились полтора часа. После встречи Лавров и Блинкен встретятся с президентом Швейцарии Игнацио Кассисом.