Лавров обвинил НАТО в оказании давления на Швецию и Финляндию

Представители НАТО оказывают давление на Швецию и Финляндию, заявляя о готовности принять эти страны в альянс. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО насчет готовности приема указанных стран в альянс как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции", - заявил министр, чьи ответы на вопросы СМИ были опубликованы на сайте ведомства.

Лавров подчеркнул, что отношения Москвы со Стокгольмом и Хельсинки являются дружескими. Он также отметил, что внеблоковый статус указанных государств вносит вклад в "формирование европейской безопасности".

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов принять вышеуказанные страны в альянс, если они выразят такое желание. Представители Финляндии отметили, что страна не имеет планов по вступлению в НАТО.