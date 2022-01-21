Литературная премия "Ясная Поляна" объявила о старте юбилейного 20-го сезона

21 февраля официально стартовал уже 20-й по счету сезон литературной премии "Ясная Поляна". Об этом объявили соучредители премии музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics.

По традиции жюри премии назовет победителей в двух главных номинациях: "Современная русская проза" и "Иностранная литература", а также выберет значимое событие в российской литературной жизни.

Как заметил председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, несмотря на свою длинную историю, премии удалось сохранить постоянный состав жюри, в котором интересно работать и обсуждать книги. "Мы запланировали несколько новых событий, но также важно, что инициатива прошлого года - Школа литературной критики им. В. Я. Курбатова - продолжит свою работу в Ясной Поляне и в этом августе. Мы также надеемся, что обстоятельства позволят нам организовать в юбилейном году профессиональную поездку лауреатов и жюри премии в Южную Корею", - рассказывает Владимир Толстой о планах на 2022 год.

Прием заявок на официальном сайте https://yppremia.ru/ уже начался и продлится до 20 марта. Номинаторами могут выступить издательства, "толстые" литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.

В номинация "Иностранная литература" отмечают зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. По традиции список книг-номинантов составят эксперты: литературные критики, переводчики и издатели, среди которых Лев Данилкин, Ольга Дробот, Галина Юзефович, Анастасия Милехина и другие.

"В 2022 году впервые будет объявлен короткий список номинации "Иностранная литература" - в него войдут книги, которые жюри выбрали из длинного списка, предложенного экспертами номинации", - рассказывают организаторы о нововведениях этого года. Длинный же список объявят уже в феврале.

Общий призовой фонд составляет 6,7 миллионов рублей. Лауреат в номинации "Современная русская проза" получает 3 миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей. Номинация "Иностранная литература" состоит из двух частей: 1 миллион 200 тысяч рублей получает лауреат - зарубежный писатель, 500 тысяч рублей - переводчик книги на русский язык. Еще 500 тысяч получит лауреат номинации "Событие".

Автор, занявший первое место по итогам читательского интернет-голосования, получит спец-приз от главного спонсора премии - поездку в Южную Корею.

В разные годы победителями премии становились Герман Садулаев, Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин. Среди зарубежных авторов - Рут Озеки, Орхан Памук, Марио Варгас Льоса, Амос Оз, Эрнан Ривера Летельер, Патрисия Данкер, Джулиан Барнс.

Кстати

В январе 2022 года Музей-усадьба Льва Толстого присоединится к виртуальному экскурсионному проекту "Музеи - детям". Онлайн-экскурсию по музею проведет Фекла Толстая. Ранее, в рамках проекта "Музеи - детям" ребята смогли побывать на онлайн-экскурсиях в Государственном историческом музее, Храме Василия Блаженного, Петергофе и Государственном Эрмитаже.