Лукашенко призвал надежно защищать границу с Украиной на случай непредсказуемости

На необходимость укрепления рубежей Беларуси и их защиты на границе с Украиной указал верховный главнокомандующий РБ Александр Лукашенко, выступая 21 января в Брестской области на совещании по укреплению военной безопасности республики.

Еще десять лет назад, констатировал белорусский президент, слова которого цитирует БЕЛТА, никто и не предполагал, что придется создавать воинские части и целое объединение для защиты южных границ.

"С болью в сердце мы наблюдаем все то, что творится на Украине. Ее нынешнее политическое руководство, находясь под внешним управлением, ведет порой себя непредсказуемо и неадекватно. Поэтому на этот случай - непредсказуемости, неадекватности, - и на случай, не дай бог, военных действий нам надо определяться. Почти 1500 км южной границы Беларуси и Украины - это немалая протяженность. Чего бы нам ни стоило, нам надо не просто видеть, что будет происходить и происходит на этой границе, ее надо надежно защитить", - подчеркнул белорусский лидер.