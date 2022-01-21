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Lancet: Устойчивость к антибиотикам опаснее ВИЧ и малярии

Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images
Фото: Jane Barlow / WPA Pool / Getty Images

Заболевания, которые раньше легко поддавались лечению антибиотиками, такие как бактериальная пневмония или сепсис, теперь все чаще имеют смертельный исход. Во всем мире от резистентных бактерий умирает больше людей, чем от ВИЧ или малярии, сообщается в журнале The Lancet.

Только в 2019 году 1,27 млн смертей были напрямую связаны с устойчивостью к антибиотикам (УПП), и еще 4,95 млн смертей связаны с резистентностью.

Открытие пенициллина ознаменовало новую эру в медицине. Когда-то смертельные инфекции стали излечимыми, и с тех пор антибиотики спасли миллионы жизней. Но сегодня антибиотики теряют свою эффективность: бактерии стали устойчивыми к лечению.

В работе международной команды под руководством Кристофера Мюррея из Вашингтонского университета (США) подчеркивается: ситуация становится драматичной. Такой вывод ученых основывается на анализе массива данных из больниц, систем мониторинга и других источников о 471 миллионе человек из 204 стран. Команда изучила случаи смерти, связанные с 23 бактериальными патогенами и 88 комбинациями антибиотиков и патогенов.

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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Результат оказался впечатляющим: только в 2019 году более 1,27 млн человек умерли в результате прямого заражения бактериями. Эти люди были бы еще живы, говорят исследователи, если бы их патогены не были невосприимчивы к антибиотикам. Еще 4,95 млн смертей были опосредованно связаны с резистентностью к антимикробным препаратам.

Эти факты говорят о том, что УПП является одной из самых распространенных причин смертей во всем мире: от инфекций, не реагирующих на лечение антибиотиками, умирает больше людей, чем от ВИЧ или малярии. "Эти данные показывают истинные масштабы устойчивости к противомикробным препаратам, - говорит Мюррей. - Они являются четким сигналом, что нам необходимо срочно принять меры против этой угрозы".

Больше всего от УПП страдают в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии. Там в среднем 22-24 смертей на 100 тысяч человек. В богатых странах и в Европе - около 13 смертей на 100 тысяч человек.

Особой опасности подвержены дети в возрасте до пяти лет: на их долю приходится 20% всех смертей, связанных с антибиотикорезистентностью.

Приводя эти шокирующие данные, ученые призывают медиков к разумному назначению антибиотиков.

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Фото: Олеся Курпяева / РГ
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