Медики Великобритании выявили новый вариант штамма "омикрон"

Британские медики сообщили о том, что обнаружили новый подвид штамма "омикрон" коронавируса, который характеризуется еще более высокой скоростью распространения. Об этом рассказали в Агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

"Подвид штамма омикрон, который был обозначен BA.2, находится под наблюдением", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Агентства.

Отмечается, что новый подвид коронавируса, который впервые был обнаружен в начале декабря прошлого года, был выявлен у 426 человек, из которых 146 проживают в Лондоне. Британские медики также отмечают, что указанный вариант вируса был зафиксирован в 40 странах, в частности больше 6 тыс. случаев - в Дании.