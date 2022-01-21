МИД: Франция и ФРГ не хотели бы приглашать США в нормандский формат

Представители Франции и ФРГ хотели бы сохранить нормандский формат в том виде, в котором он существует и не приглашать США к вступлению в него. Об этом сообщили в МИД РФ,

"Что касается возможного участия США в нормандском формате, то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники - Германия и Франция - предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время", - говорится в ответах главы МИД Сергея Лаврова на вопросы СМИ, текст которых был опубликован на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что Москва не против подключения Вашингтона "к процессу мирного урегулирования". "Разумеется, при том понимании, что его участие принесет положительную "добавочную стоимость", в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объеме свои обязательства по Минским соглашениям", - подчеркнули в ведомстве.