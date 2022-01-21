МИД предупредил о последствиях игнорирования США предложений по безопасности

Дальнейшее игнорирование Западом озабоченностей России в сфере безопасности "будет иметь самые серьезные последствия". В первую очередь речь о развертывании сил НАТО у российских границ и продолжающемся военном освоении США и их союзниками территории Украины.

Такое предостережение озвучили в МИД РФ, комментирую итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Женеве в пятницу.

В министерстве отметили, что "этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности" - письменный ответ США пообещали дать на следующей неделе.

Во время пятничной встречи "проведен обстоятельный обмен мнениями" по гарантиям обеспечения безопасности России. Лавров и Блинкен "предметно обсудили ключевые положения" тех проектов соглашений, которые в декабре были опубликованы МИД РФ. Лавров, как отметили в ведомстве, "указал на императивность строгого следования краеугольному принципу "неделимости безопасности", который зафиксирован в ряде многосторонних документов, включая Хартию европейской безопасности от 1999 года.

Заметная часть встречи была посвящена ситуации вокруг Украины. "Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения" Киевом "минских соглашений", - отмечается в пресс-релизе МИД РФ.

Глава МИД и госсекретарь обсудили неудовлетворительное состояние двусторонних отношений России и США. Дипломаты договорились "активизировать экспертную работу по нормализации функционирования диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима". В Москве также потребовали "скорейшего возвращения" российской дипломатической недвижимости, конфискованной властями США.

Лавров и Блинкен также обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.