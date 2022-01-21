МИД РФ: Отношения России и США подошли к опасной черте

Российско-американские отношения приблизились к опасной черте по вине Вашингтона. Об этом говорится в ответах российского внешнеполитического ведомства на вопросы СМИ к пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2021 году.

Был задан вопрос, означает ли нынешний тупик в отношениях, что Россия и США никогда не смогут стать настоящими друзьями или партнерами.

В МИД РФ отметили, что это, скорее, вопрос к США. Россия уже предпринимала соответствующие усилия, но получила лишь надменное пренебрежение российскими приоритетами. Сейчас важно отстроить заново атмосферу доверия, это в общих интересах двух стран. По большому счету, непреодолимых разногласий нет, отметили российские дипломаты.