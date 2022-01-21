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21.01.2022 12:39
Рубрика: Власть

МИД РФ: США следует отказаться от политики санкций в отношении КНДР

Текст: Дмитрий Кулемякин

Властям США следует отказаться от политики санкционного давления на КНДР и поддержать резолюцию России и КНР по смягчению ограничений, наложенных на Пхеньян. Такое мнение выразили в МИД РФ.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"К сожалению, США и их европейские союзники пока не готовы ее (резолюцию - прим. "РГ") принять, делая заведомо проигрышную ставку на политику санкций и давления в отношении Пхеньяна", - говорится в ответах главы МИД Сергея Лаврова на вопросы СМИ, текст которых был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что Москва продолжит продвигать разработанные с Пекином подходы к урегулированию корейской проблемы. Кроме того, Россия считает, что только политический диалог является единственным способом решения проблем Корейского полуострова.

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