МИД РФ: США следует отказаться от политики санкций в отношении КНДР

Властям США следует отказаться от политики санкционного давления на КНДР и поддержать резолюцию России и КНР по смягчению ограничений, наложенных на Пхеньян. Такое мнение выразили в МИД РФ.

"К сожалению, США и их европейские союзники пока не готовы ее (резолюцию - прим. "РГ") принять, делая заведомо проигрышную ставку на политику санкций и давления в отношении Пхеньяна", - говорится в ответах главы МИД Сергея Лаврова на вопросы СМИ, текст которых был опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что Москва продолжит продвигать разработанные с Пекином подходы к урегулированию корейской проблемы. Кроме того, Россия считает, что только политический диалог является единственным способом решения проблем Корейского полуострова.