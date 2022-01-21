МИД РФ: Требования к НАТО по выводу войск касаются и Болгарии с Румынией

Предложения по гарантиям безопасности, на которых настаивает Россия, подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии, а также из Румынии. Об этом сообщает МИД РФ. Эти страны вступили в альянс после 1997 года.

В ведомстве отметили, что данный пункт в проекте соглашений намерено сформулирован предельно четко.

Напомним, что в соглашении Россия призывает НАТО дать юридические гарантии отказа от расширения на восток, от вступления в альянс Украины, а также от размещения военных баз в постсоветских государствах.