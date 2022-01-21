Михаил Мишустин потребовал не допустить нехватки лекарств от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал очень внимательно контролировать наличие в регионах препаратов против коронавируса и не допускать их нехватки. Это важно именно сейчас, когда набирает силу волна "омикрон"-штамма. Одна из его особенностей, напомнил глава кабмина на заседании, в том, что он не приводит к резкому росту госпитализаций, однако увеличивается число заболевших, которые должны получать медицинскую помощь амбулаторно.

"Поэтому принято решение о выделении дополнительных средства на лекарства для таких пациентов, - напомнил премьер. - Сегодня на эти цели направим пять миллиардов рублей. Еще 15 миллиардов рублей выделим на централизованную закупку лекарств при ковиде. Они будут поступать в региональные больницы и поликлиники, а также федеральные медицинские организации".