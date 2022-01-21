Минпромторг: Единый стандарт позволит связать устройства "умного дома"

Минпромторг совместно с Минцифры и Минстроем занимается разработкой стандарта "умного дома".

Сейчас система слаботочных сетей многоквартирного дома представляет из себя "лоскутное одеяло", пояснили в пресс-службе Минпромторга. "Применяются приборы различных производителей, несовместимых друг с другом, работающих на разных протоколах передачи данных (как правило, проприетарных, которыми владеют разработчики), что создает угрозы информационной безопасности трафика и отсутствие комплексных услуг пользователям", - отмечают в ведомстве.

Для эффективной интеграции внутридомовых устройств с цифровыми решениями для управляющих компаний и приложениями для пользователей и необходимо разработать стандарт "умного дома", подчеркивают в Минпромторге. Такой подход сформирует рынок унифицированных решений отечественных производителей с высоким уровнем информационной безопасности и обеспечит создание комфортной и безопасной среды для жизни.

Ранее Минцифры сообщило, что предполагается обеспечить многоквартирный дом минимальным перечнем "умных решений", их перечень пока обсуждается.