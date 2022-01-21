Минстрой разрешил применять новый вид стройматериалов

Новый строительный материал разрешен к применению Минстроем. Ведомство актуализировало СНиП "Деревянные конструкции", включив в него требования к "древесине перекрестно клееной" (ДПК), ее международное название - CLT (cross laminated timber).

"В мире интенсивно развивается деревянное домостроение с применением инновационных материалов, в особенности, древесины перекрестно клееной, которая используется как для строительства индивидуального жилья, так и для многоэтажных жилых и общественных зданий. Производство этого материала организовано и в России. Однако внедрение ДПК в строительство сдерживалось отсутствием нормативной базы по проектированию таких конструкций. Кроме того, одним из преимуществ ДПК является возможность строительства в любое время года, что важно для северных регионов", - сообщил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

Результаты ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных в 2020 году, дали возможность включить в СП 64 основных положения по проектированию конструкций из ДПК, сообщает пресс-служба Минстроя. Одним из важных новшеств являются внесенные в документ принципы расчетов конструкций, а полученные закономерности обугливания и прогрева сечений ДПК в условиях стандартного теплового воздействия позволяют определять пределы огнестойкости незащищенных плит перекрытия и стеновых панелей расчетным методом без проведения дорогостоящих испытаний.

"ДПК - это большеразмерные элементы с малым удельным весом, что снижает трудоемкость и сроки монтажа конструкций, - подчеркивает и.о. директора ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин. - Материал отвечает требованиям зеленой экономики, обладает широкими архитектурными возможностями, что подтверждается примерами строительства за рубежом. Учитывая это, в обновленном своде правил расширена область применения ДПК при строительстве жилых и общественных многоэтажных зданий высотой до 28 метров".

Конструкции из ДПК благодаря малому весу позволяют использовать подъемно-транспортное оборудование с более низкой грузоподъемностью. Так, стоимость монтажа конструкций из ДПК многоэтажных зданий на 20-40% ниже стоимости монтажа сборных железобетонных конструкций. А использование многопролетных плит перекрытия и стеновых панелей большой длины из ДПК повышает устойчивость к прогрессирующему обрушению.

Также в новую версию свода правил включены передовые технологии применения в качестве вклеенных стержней в соединениях деревянных конструкций высокопрочной винтовой арматуры, допускается применение алюминиевых сплавов и полимерных композитов.

То, что ДПК появились в СниП, означает, что этот материал закреплен в терминологии российских нормативов, поясняет старший специалист научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения, кандидат технических наук Владимир Стоянов. Однако это лишь малая часть того, что требуется, чтобы в России начали строить деревянные многоэтажные дома, отмечает он. Необходимо еще 1-2 года углубленных исследований, чтобы изучить свойства материала и конструкций из него. Нынешние изменения ничего не меняют в правилах противопожарной безопасности: требования по обшивке деревянных зданий негорючими материалами как были, так и остались. В нашей стране - одни из самых жестких требований к противопожарной безопасности и, по мнению участников рынка, они во многом избыточны, отмечает Стоянов. Сейчас прорабатывается вопрос о том, чтобы часть требований смягчить, а для части придумать компенсирующие мероприятия (например, применение систем пожаротушения, использование блоков, ограждающих от распространения огня и пр.).

Огромное значение имеет то, что Минстроем одобрено финансирование научно-исследовательской работы по анализу достижений зарубежных ученых в области деревянного домостроения, подчеркивает Стоянов. Это позволит не проводить все исследования "с нуля", а проверить и использовать зарубежные решения. Строительство из ДПК-панелей в западных странах уже достаточно хорошо развито, там есть огромнейшее количество решений, в том числе по отделке, устройству коммуникаций и пр.

Если эта научно-исследовательская работа будет успешно проведена и удастся утвердить программу развития деревянных конструкций хотя бы на пять лет вперед, то Россия, сейчас отстающая от других стран в этой сфере, опять сможет выйти в лидеры по применению деревянных конструкций, считает эксперт. СниП "Деревянные конструкции", разработанный около 20 лет назад, был научным прорывом, он был намного более проработанный, чем нормы в европейских странах. "Сейчас наша задача в том, чтобы наверстать упущенное и в каких-то сферах даже опередить наших западных партнеров", - говорит Стоянов.