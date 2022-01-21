На БАМе военные железнодорожники используют снегоболотоходы "Алеут"

В ходе реконструкции участка БАМа в Амурской области военные железнодорожники Восточного военного округа используют двухзвенные гусеничные снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "Алеут". Они поступили на вооружение желдорбригад, дислоцированных в Амурской области и Хабаровском крае в минувшем году. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Там рассказали, что вездеход "Алеут" выполнен по модульной схеме. Его переднее звено является энергетическим модулем, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя. А заднее звено - это трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек. При необходимости его легко переоборудовать под спальный или медицинский блок, а также командный пункт. Полезная нагрузка данного модуля - 2500 кг.

Конструкторы оснастили "Алеут" хорошо зарекомендовавшим себя дизельным двигателем, автоматической коробкой передач и простыми органами управления. Они аналогичны тем, что установлены на обычном грузовике. Вездеход можно эксплуатировать в температурном режиме от минус до плюс 50 градусов Цельсия, что отлично подходит к местному резко-континентальному климату.

А еще ГАЗ-3344-20 способен преодолевать различные водные преграды. Движение на плаву "Алеут" осуществляет с помощью гусеничного движителя. Машина также оснащена предпусковым подогревателем двигателя и топлива. Она оборудована системой обогрева салонов.