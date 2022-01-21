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21.01.2022 11:44
Рубрика: Экономика

Некоторые пособия за январь Пенсионный фонд перечислит досрочно

Текст: Елена Манукиян

Больше 2 млн россиян получат пособия за январь от Пенсионного фонда досрочно, то есть до конца этого месяца. По стандартному графику они должны быть начислены в феврале. Это выплаты, которые ранее назначали органы соцзащиты, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
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В их числе - ежемесячное пособие неработающим гражданам по уходу за ребенком до полутора лет, пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, единовременное пособие при рождении ребенка или при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременное пособие по беременности и ежемесячное пособие на ребенка жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

"До февраля пособия и компенсации получат все, кому они ранее уже были назначены или выплачивались органами соцзащиты", - говорится в сообщении. Отмечается, что отделения "Почты России" и другие почтовые организации приступили к досрочной доставке 15 января, банки начали зачисление средств 17 января.

В феврале пособия за январь будут выплачиваться только по новым назначениям - тем, кто обратится за мерами поддержки в Пенсионный фонд и центры госуслуг в январе и феврале. Заявления на новые выплаты уже подали 50 тысяч человек.

С марта перечисление средств вернется к обычному графику, уточнили в Пенсионном фонде. То есть, начиная с весны, за предыдущий месяц они будут выплачиваются уже в новом месяце.

Наибольший объем выплат в рамках переданных из соцзащиты мер получают семьи с детьми: например, неработающие родители и опекуны детей до 1,5 лет, которым полагается ежемесячное пособие по уходу, или семьи умерших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, имеющие право на ряд компенсаций.

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Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Декретные и пособия на ребенка

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