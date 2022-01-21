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21.01.2022 00:55
Рубрика: Экономика

Несырьевой неэнергетический экспорт вырос на треть

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 13(8661)
В 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) на 36% по сравнению с 2020 годом. Ожидается, что по итогам года общая сумма превысит 191 млрд долларов, что станет историческим рекордом, сообщила Вероника Никишина, глава Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

В январе-ноябре 2021 года ННЭ составил 170,5 млрд долларов. "Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам, энергооборудованию. Пандемия создала новые возможности для отечественных производителей", - отметила она.

Фото: iStock
Турция стала крупнейшим импортером российского продовольствия

По данным аналитического центра РЭЦ, в 2021 году экспорт химпрома увеличился на 54%, металлургии - на 52%, леспрома - на 43%, машиностроения - на 31%, продовольствия - на 23%. Основными импортерами российской продукции стали Китай - 15,6 млрд долларов, Казахстан - 14,4 млрд, Беларусь - 11,4 млрд, Турция - 10,9 млрд, США - 7,9 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы, наибольшую долю в ННЭ занимают металлы и изделия из них - 10,6%. Самый существенный рост показал экспорт плоского проката из железа и нелегированной стали (14,2%), черных металлов (11,7%) и чугуна (8,5%). При этом поставки меди и медных сплавов снизились на 32,9%. В продуктах питания наибольший рост показали молоко и сливки (23,2%), сыры и творог (18,8%), мясо свежее и мороженое (15,4%). При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженой (минус 15,4%), масла подсолнечного (14,8%), ячменя (13,5%), пшеницы и меслина (10,8%).

По словам начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергея Заверского, по итогам трех кварталов 2021 года доля энергетического сырьевого экспорта (нефть, нефтепродукты и газ) составила 48,7% от общего объема российского экспорта в стоимостном выражении. При этом данные за октябрь и ноябрь показывают, что по итогам года значение показателя превысит 50%.

"Ниже доля сырьевого энергетического экспорта была только в 2020 году, когда она составила рекордно низкие 45,3%. До этого в течение пяти лет значение данного показателя составило порядка 54-59%, а с 2005 по 2014 годы - стабильно превышало 60%, время от времени превышая даже порог в две трети объема экспорта. Максимальной доля энергетического сырьевого экспорта в общем объеме российского экспорта была в 2013 года, когда она достигла 67,4%", - отмечает эксперт.

Он напомнил, что при разговоре о стоимостных объемах экспорта следует учитывать не только физические объемы поставок, но и мировые цены на нефть, нефтепродукты газ и на другие товары. Пример: когда цены не энергоносители растут, то и их доля в стоимостном объеме экспорта, как правило, увеличивается.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Михаил Загайнов

"Не столь важно, сравнялись ли фактические объемы экспорта сырьевых и несырьевых товаров, важно, чтобы динамика экспорта несырьевых товаров была позитивная и устойчивая. Тогда и зависимость общего объема экспорта от текущей конъюнктуры на мировых рынках будет снижаться. Для этого же нужно повышать степень переработки сырья внутри страны", - подчеркнул Заверский.

Заместитель руководителя практики Управленческого консалтинга группы "Деловой профиль" Александра Шнипова отмечает, что в ближайшем будущем объем экспорта сырья будет неизбежно снижаться. Как минимум, это связано с планами по введению глобального углеродного налога с 2023 года.

"На наш взгляд, по мере реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и учитывая международные тенденции к введению налога на "не-зеленые" производства, к которым в большинстве своем относятся нефтегазовые компании, можно ожидать дальнейшего роста доли ННЭ в российском экспорте, тем более что это одно из приоритетных направлений развития российской экономики", - заявила эксперт.

Экономика ВЭД

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