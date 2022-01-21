Нутрициолог Лера Лавски назвала продукт для нормализации давления

При проблемах с сердечно-сосудистой системой и кровяным давлением рекомендуется включить в рацион некоторые продукты. В частности, по словам диетолога-нутрициолога Леры Лавски, к ним можно отнести шпинат.

Эксперт рассказала РИА Новости, что этот продукт является кладезем полезных веществ.

"Особенно он будет полезен людям с сердечно-сосудистыми проблемами, так как содержит калий и магний. Эти минералы способствуют поддержанию нормального кровяного давления и расслаблению сердечной мускулатуры", - отмечает Лавски.

К тому же в шпинате содержится большое количество клетчатки, что положительно сказывается на перистальтике кишечника. Этот продукт оказывает благотворное влияние на на здоровье всего желудочно-кишечного тракта. А каротиноиды, которые также имеются в шпинате, являются мощными антиоксидантами.

Также в шпинате содержится витамин С, который поддерживает иммунитет. Однако, людям, испытывающим проблемы с почками, эксперт советует ограничить употребление этого продукта.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.