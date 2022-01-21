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21.01.2022 10:35
Рубрика: Общество

Найден признак, по которому младенцы определяют отношения между людьми

Текст: Юлия Мякишева

Для выживания в обществе умение ориентироваться в социальных отношениях имеет решающее значение. Для младенцев и маленьких детей он заключается в понимании того, кто о них заботится.

Фото: iStock
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В журнале Science опубликовали исследование ученых Массачусетского технологического института, описывающее, что поцелуи и совместное использование еды являются сигналами для малышей, благодаря которым они интерпретируют свой социальный мир и делают вывод о близких отношениях между людьми.

Поцелуи и обмен едой связывает слюна. Психологи показали, что маленькие дети ожидают, что люди, которые делятся слюной, больше готовы прийти друг другу на помощь, чем те люди, взаимодействующие без обмена слюны. Дети используют эти сигналы, чтобы выяснить, кто из окружающих придет на помощь им.

Как сказала один из соавторов исследования Ребекка Сакс, младенцы не знают, какие отношения являются близкими и морально обязывающими, поэтому они должны каким-то образом узнать это, наблюдая за тем, что происходит вокруг них.

Прочные отношения, обычно возникающие между членами семьи, характеризуются сильным уровнем привязанности, обязательств и взаимной отзывчивости. Люди, состоящие в тесных отношениях, более охотно делятся телесными жидкостями, такими как слюна. В работе задались вопросом, могул ли маленькие дети различать эти типы отношений и может ли использование слюны быть достаточно хорошим сигналом для распознавания их. Для этого они очно и по видеосвязи следили за малышами (от 16,5 до 18,5 месяцев) и младенцами (от 8,5 до 10 месяцев) во время того, как дети наблюдали за актерами и куклами.

В первой серии экспериментов кукла делилась апельсином с одним актером, а затем подбрасывала мяч туда-сюда с другим актером. После того, как дети посмотрели эти процессы, психологи наблюдали за детской реакцией, когда кукла проявляла беспокойство, сидя между двумя актерами. Основываясь на более ранних исследованиях, ученые выдвинули гипотезу, что дети сначала смотрят на человека, от которого они ждут помощи.

Фото: iStock
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Команда обнаружила, что дети чаще смотрели на актера, поделившегося едой с куклой, а не на того, кто делился игрушкой. Во второй серии экспериментов, предназначенных для более точного изучения слюны, актер либо клал палец себе в рот, а затем в рот кукле, либо прикладывал палец ко лбу, а затем ко лбу куклы. Позже, когда актер выражал беспокойство, стоя между двумя куклами, дети, смотрящие видео, с большей вероятностью смотрели на куклу, с которой он делился слюной.

Для детей важно различать отношения, потому что они дольше, чем детеныши других видов, зависят от взрослых. Навык помогает узнать, от кого зависит их выживание.

Научная группа будет и дальше изучать этот вопрос, например, собираются провести исследования у детей из разных типов семей, а у взрослых использовать функциональную МРТ, чтобы понять, какие части мозга участвуют в оценке социальных отношений на основе слюны.

Общество Наука

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