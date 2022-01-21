Пандемия мешает восстановлению авиасообщения между Россией и Грузией

Власти Грузии готовы возобновить авиасообщение с Россией, но этому пока мешает продолжающаяся пандемия. Такое заявление сделал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Единственное, что мешает восстановлению полетов, - это пандемия. Других факторов мы не видим", - заявил политик агентству ТАСС.

Абашидзе отметил, что грузинская сторона открыта для обсуждения ситуации с возобновлением авиасообщения и ожидает реакции российских коллег на это предложение.

Политик также заявил, что россияне могут не беспокоиться за свою безопасность во время путешествий по Грузии. "Я напомню, что туристам из России в течение долгих лет не угрожала опасность в Грузии. То же самое происходит и сейчас", - подчеркнул он.

Авиасообщение между странами было прервано в июле 2019 года по инициативе Москвы. Причиной стал многотысячный антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.