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21.01.2022 21:44
Рубрика: Власть

Пандемия мешает восстановлению авиасообщения между Россией и Грузией

Текст: Дмитрий Кулемякин
Власти Грузии готовы возобновить авиасообщение с Россией, но этому пока мешает продолжающаяся пандемия. Такое заявление сделал спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

"Единственное, что мешает восстановлению полетов, - это пандемия. Других факторов мы не видим", - заявил политик агентству ТАСС.

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Абашидзе отметил, что грузинская сторона открыта для обсуждения ситуации с возобновлением авиасообщения и ожидает реакции российских коллег на это предложение.

Политик также заявил, что россияне могут не беспокоиться за свою безопасность во время путешествий по Грузии. "Я напомню, что туристам из России в течение долгих лет не угрожала опасность в Грузии. То же самое происходит и сейчас", - подчеркнул он.

Авиасообщение между странами было прервано в июле 2019 года по инициативе Москвы. Причиной стал многотысячный антироссийский митинг, прошедший в Тбилиси после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.

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