Пенсионный фонд напомнил, кто из женщин может раньше выйти на пенсию

Так, если у женщины трое детей, то она имеет право выйти на заслуженный отдых в 57 лет. Если у мамы четверо детей, то право на пенсию у нее возникает в 56 лет. А если у мамы пятеро детей, то она сможет оформить пенсию в 50 лет.

Но во всех случаях у женщины должен быть трудовой стаж не менее 15 лет.

Напомним, что в 2022 году оформить страховую пенсию смогут женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. В 2021 году сохранялся такой же возраст выхода на заслуженный отдых. До 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

Для назначения страховой пенсии по старости у человека должен быть выработан необходимый стаж и иметься пенсионные коэффициенты. А если их не хватает, то назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока гражданин не наработает необходимое количество стажа и коэффициентов. Если же по истечении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь не удастся, то гражданину назначат социальную пенсию. В 2022 году для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент - с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии - с 12 до 13.