Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве

Перед тем, как удалиться за закрытые двери, Лавров сказал журналистам, что прорывов российская делегация не ждет, но "ожидает конкретных ответов" американцев на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Речь о двух документах, которые МИД России опубликовал в декабре - это проекты договоров по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО.
Он поблагодарил госсекретаря за предложение провести встречу в Женеве "в контексте работы, которая началась над предложениями о гарантиях безопасности", выразив надежду, что американская сторона даст трактовки своих обязательств по евробезопасности.
Блинкен в свою очередь заявил, что США также "не ожидают разрешения разногласий здесь и сегодня, но настроены на мирное решение противоречий". В публичных заявлениях перед встречей американская сторона делала основной акцент на украинской проблематике.
Напомним, первая серия встреч по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялась 10-13 января в разных форматах: ее открыли российско-американские переговоры в Женеве, затем прошло заседание Совета Россия-НАТО, а потом обсуждение переместилось на площадку ОБСЕ. Оценки итогов встреч из Москвы и Вашингтона звучали скептические, но контакты продолжаются.