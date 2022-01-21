Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен начали переговоры в Женеве, которые, как ожидается, продлятся около двух часов. После встречи запланированы раздельные пресс-конференции глав делегаций.

Перед тем, как удалиться за закрытые двери, Лавров сказал журналистам, что прорывов российская делегация не ждет, но "ожидает конкретных ответов" американцев на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Речь о двух документах, которые МИД России опубликовал в декабре - это проекты договоров по гарантиям безопасности между Россией и США, а также по мерам обеспечения безопасности России и членов НАТО.

Он поблагодарил госсекретаря за предложение провести встречу в Женеве "в контексте работы, которая началась над предложениями о гарантиях безопасности", выразив надежду, что американская сторона даст трактовки своих обязательств по евробезопасности.

Блинкен в свою очередь заявил, что США также "не ожидают разрешения разногласий здесь и сегодня, но настроены на мирное решение противоречий". В публичных заявлениях перед встречей американская сторона делала основной акцент на украинской проблематике.

Напомним, первая серия встреч по предложениям Москвы о гарантиях безопасности состоялась 10-13 января в разных форматах: ее открыли российско-американские переговоры в Женеве, затем прошло заседание Совета Россия-НАТО, а потом обсуждение переместилось на площадку ОБСЕ. Оценки итогов встреч из Москвы и Вашингтона звучали скептические, но контакты продолжаются.