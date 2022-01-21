Песков: Инициатива о переговорах РФ и Украины в Турции официально не обсуждалась

Москва приветствует любые усилия по достижению внутриукраинского урегулирования, но предложение Турции провести на ее территории переговоры РФ и Украины пока не обсуждалось на официальном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока никаких таких экспертных субстантивных проговоров не было, - сказал он. - Я еще раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине".

При этом он отметил в качестве позитивного факта, что турецкая сторона готова пригласить на возможные переговоры представителей Донбасса. "Это важный очень элемент, и мы обратили на это внимание. Интересно было бы узнать в этом контексте, обратили ли на это внимание наши украинские оппоненты и как они к этому относятся", - сказал Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что в графике Владимира Путина нет планов провести какие-либо контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но в случае необходимости "они могут быстро появляться".

Напомним, в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президентов России и Украины в свою страну, чтобы "уладить разногласия" между ними.