Песков: Надеемся, ВОЗ признает "Спутник V" в обозримой перспективе

Российская вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность, в Кремле надеются, что ВОЗ признает препарат, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что это уже в обозримом будущем произойдет", - сказал он и добавил, что работа с ВОЗ ведется, составлены все документы, "которых не хватало".

Отвечая на вопрос о признании в России иностранных вакцин от коронавируса, представитель Кремля заявил: "Некоторые из них (производителей) уже обратились. Необходимые исследования проводятся, сочетание с бустерами других марок".