Песков назвал "абсурдными по содержанию" проекты санкций против России

В Кремле уже считают нецелесообразным комментировать каждый предлагаемый в США проект санкций против России.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эти инициативы назвал "упражнениями американских законодателей". "Чем больше подобных проектов, абсурдных по своему содержанию и предлагаемым мерам, тем больше эти идеи девальвируются", - подчеркнул он.
Ранее стало известно о предложении члена Палаты представителей США от республиканцев Джима Бэнкси признать Россию страной-спонсором терроризма.