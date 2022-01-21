Песков не исключил переноса даты Послания из-за "омикрона"

В случае пика заболеваемости в связи с распространением "омикрона" дата выступления президента с Посланием Федеральному собранию может быть отложена на пару недель. Хотя пока точных сроков нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прямой связи между пандемией и сроком оглашения Послания нет. "Мы уже научились принимать специальные меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре на большой пресс-конференции", - заметил Песков. "Но, конечно же, мы будем принимать во внимание, на каком уровне находится гребень кривой этой очередной волны", - подчеркнул он.

"Если это будут пиковые значения, то, конечно, может быть, будет иметь смысл подождать какое-то время, пару недель", - не исключил пресс-секретарь президента. "По опыту других стран в целом предсказуемо развитие этой волны и ее продолжительность. Поэтому будем смотреть. Уже научились принимать меры предосторожности, но, конечно, будем учитывать эту волну. Пока точных сроков (оглашения Послания - прим. "РГ") нет", - заключил он.