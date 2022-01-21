Песков рассказал о прекрасном здоровье Путина

Президент РФ Владимир Путин чувствует себя прекрасно и работает, все необходимые меры санитарной безопасности при очных встречах соблюдаются. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались самочувствием Владимира Путина на фоне распространения штамма коронавируса "омикрон". "Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", - ответил Песков.

На вопрос, есть ли необходимость переходить главе государства на "удаленку", его пресс-секретарь пояснил, что наиболее предпочтителен комбинированный режим работы. "Даже при очных встречах принимаются все необходимые меры санитарной безопасности", - уточнил он.

У Владимира Путина много рабочих встреч непубличного характера в течение дня, они проходят на расстоянии нескольких метров от собеседника, рассказал Песков. "Конечно, большие публичные мероприятия мы все пытаемся минимизировать, в том числе и президент", - заключил он.