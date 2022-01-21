Песков призвал не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, призвал авторов инициативы о признании ДНР и ЛНР не пытаться зарабатывать политические очки на такой теме.

"Не буду говорить об актуальности этого вопроса и по-прежнему не буду комментировать саму инициативу, которая находится на рассмотрении в Госдуме", - заметил Песков. "Сейчас, когда ситуация настолько напряженная и чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление напряженности. Поэтому здесь, конечно, очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию", - пояснил он.

"Очень важно для авторов этой инициативы, в первую очередь, не пытаться зарабатывать какие-то политические очки на такой тонкой и хрупкой материи", - призвал пресс-секретарь президента.

На вопрос о том, как Россия может обеспечить безопасность соотечественников на Донбассе, Песков предложил дождаться, "когда на этот вопрос ответят наши уважаемые депутаты".