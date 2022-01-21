Песков заявил о невозможности полноформатной удаленки в Кремле

Полномасштабной удаленной работы в связи с "омикроном" в кремлевской администрации быть не может, но часть сотрудников работает дистанционно. Об этом заявил, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы весьма гибки в этом плане", - заметил Песков. "Сотрудники, которые могут выполнять свои обязанности дистанционно, уже и так это делают. Вместе с тем полноформатной удаленки в администрации президента, конечно, быть не может", - пояснил он.

"В прошлые волны пандемии мы полностью на дистанционную работу не переходили. Но мы, безусловно, всегда стараемся минимизировать риски с точки зрения пандемии", - заметил пресс-секретарь президента.