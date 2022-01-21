Песков заявил об эффективности "Спутник V" против "омикрона"

Вакцина "Спутник V" эффективно действует против штамма коронавируса "омикрон", врачи, которые утверждают обратное, не правы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На реплику на брифинге о том, что врачи говорят, что "Спутник V" работает своеобразно - не обезопасит от вируса, а поможет легче перенести болезнь, Песков поинтересовался, что это за врачи, и заметил, что они "говорят неправильно". "Он может обезопасить. Есть определенный процент, не больше 5-6 процентов тех, кто болеет с прививками", - привел цифры пресс-секретарь президента.

"Эффективность "Спутника V" против "омикрона" доказана и очевидна", - заключил Песков.