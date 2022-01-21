Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку"

С 21 января в правительстве и федеральных органах исполнительной власти перешли на максимально возможный режим удаленной работы. Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил официальный Telegram-канал правительства, поручил переводить совещания вице-премьеров, аппарата правительства, федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат.

Глава кабинета министров также поручил с сегодняшнего дня перевести на удаленный режим максимально возможное количество сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и Аналитического центра при правительстве.