Предвестники катаклизма: Названы четыре признака обвала на финансовых рынках

Инвесторы с опытом в состоянии определить, когда на биржах может произойти обвал. Они ориентируются на несколько признаков, появление которых может говорить о смене настроений на торговых площадках.

Всего таких признаков четыре - это неуверенность инвесторов, макроэкономические факторы, "черный лебедь" и отсутствие доверия между участниками рынка, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

Если график торгов долго "топчется" на месте, при этом наблюдаются резкие колебания индексов и котировок акций, значит, наступил период "утомленности рынка", объяснил Кочетков "Прайму". Покупатели все чаще становятся продавцами, и когда их масса возрастает до предела, рынок резко разворачивается вниз. В этом случае падение может составить 10-12%.

Изменения в макроэкономике (например, смена вектора денежно-кредитной политики центрального банка страны) и "черные лебеди" (наподобие краха Lehman Brothers в США в 2008 году) могут спровоцировать панику на рынке и увести деньги инвесторов в защитные активы типа облигаций, золота или наличности. Сочетание этих факторов обвалит рынок уже на 20% и более, считает Кочетков.

Последней каплей для глобального катаклизма на финансовом рынке может стать рост неуверенности и неопределенности, падение доверия между агентами рынка и прекращение взаимного кредитования. Это приведет к сокращению числа как продавцов, так и покупателей, а позиции тех, кто остался на рынке и продолжил торговать на заемные средства, начнут закрывать сами брокеры, что усилит падение рынка. "И вот это уже признаки существенного обвала", - заключил финансист.

Как отмечают эксперты, распознать обвал сильно заранее невозможно, так как падение рынка обычно происходит крайне быстро, в то время как рост рынков сильно растянут во времени. Чтобы не потерять деньги и не "застрять" в позициях на годы, при первых признаках существенного проседания следует закрыть убыточные длинные позиции, перейти в защитные активы, а также ориентироваться на акции компаний с большими дивидендами.