Прокуратура начала проверку инцидента в Подольске, где полицейский ранил жену

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по факту получения ранения жительницы Подольска. Как рассказали в надзорном ведомстве, в Подольске мужчина во время чистки травматического пистолета случайно произвел выстрел в свою жену, которая после ранения была госпитализирована.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что 21 января в полицию из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлена 28-летняя местная жительница с огнестрельным ранением. Потерпевшая оказалась сотрудницей УМВД России по Подольску. По словам Петровой, травматическое оружие мужа пострадавшей зарегистрировано в установленном законом порядке.

По данным ТАСС, стрелявшим в свою сожительницу оказался полковник полиции начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России.