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21.01.2022 15:06
Рубрика: Власть

Путин обсудил борьбу с пожарами и паводками на Совбезе РФ

Текст: Кира Латухина

Предотвращать пожары и чрезвычайные ситуации в связи с паводками нужно своевременно. Об этом заявил президент на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин поручил увеличить пенсии военных пенсионеров на 8,6 процента

"У нас на сегодня - вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", - обозначил тему Владимир Путин. "Все нужно делать своевременно", - сказал он. Обсуждение продолжилось в закрытом режиме, но перед тем как перейти к повестке, президент сделал важное заявление по индексации пенсий военным пенсионерам.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также врио главы МЧС Александр Чуприян.

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