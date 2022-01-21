Путин поручил увеличить пенсии военных пенсионеров на 8,6 процента

Пенсии военных пенсионеров вырастут. Президент РФ Владимир Путин указал проиндексировать их уже с января, а не с октября, как предполагалось ранее. И не на четыре процента, а на 8,6, как и для гражданских пенсионеров. Это выше фактической инфляции за 2021 год.

"Хотел бы отдельно остановиться на очень важной теме, важной для миллионов наших граждан. Имеются в виду вопросы пенсионного обеспечения", - заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

"Совсем недавно мы приняли решение о том, чтобы поднять пенсии, проиндексировать пенсии гражданским пенсионерам", - напомнил президент. Вопрос поднимался и на съезде "Единой России", и на большой пресс-конференции. "Речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения в целом", - уточнил Путин.

Глава государства напомнил о решении в отношении гражданских пенсионеров: с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6 процента, то есть выше инфляции за прошлый год. "Но, разумеется, мы не должны забывать и про военных пенсионеров", - подчеркнул он. "Считаю необходимым применить такой же подход и в отношении военных пенсионеров и приравненных к ним лиц. Имею в виду вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур. В целом это порядка двух миллионов 600 тысяч человек", - подсчитал глава государства.

Ранее была запланирована индексация военных пенсий с 1 октября этого года на четыре процента. "Очевидно, это ниже фактической инфляции, и ждать индексации людям, кроме того, пришлось бы еще довольно долго", - заметил Путин. Вместо этого он предложил проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним уже с 1 января этого года. "И не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом - на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров", - заявил он. "Это выше фактической инфляции за прошедший год", - сказал президент.

Путин попросил правительство в самое ближайшее время реализовать это решение, в том числе пересчитать уже выплаченные пенсии за январь, чтобы положенные средства граждане получили с ближайшей пенсией.