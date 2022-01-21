Что москвичи чаще всего теряют в метро

Москвичи и приезжие в прошлом году забыли в метро почти 22 тысячи вещей, причем некоторые из них были весьма редкими и оригинальными. Как вам, например, оставленная в вагоне удочка? А гармонь или квадрокоптер?

В списке самых оригинальных находок, помимо уже названных предметов, значатся матрас, стетоскоп, радиостанция "Союз", карманные часы и седло велосипеда. А музыкальную компанию утерянной гармони составила скрипка. Вдобавок рассеянные пассажиры потеряли спальный мешок, шубу деда мороза и посох. О том, как можно забыть в поезде матрас или гармонь, остается только строить догадки.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Александр Мелешенко

"Все найденные предметы, кроме документов (их передают в УВД на метрополитене), поступают на один из трех складов забытых вещей на станциях: "Котельники", "Деловой центр" и "Черкизовская", - объясняют в пресс-службе столичного дептранса. На "Черкизовской" склад открылся совсем недавно, в ноябре. Вещи там хранятся шесть месяцев, при получении своего потерянного предмета нужно показать паспорт и заполнить заявление.

Что же делать, если вы вспомнили об оставленной в вагоне вещи, когда двери за вами уже закрылись?Есть два основных пути. Первый - позвонить в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210, рассказать о пропаже и выслушать, что делать дальше. Второй вариант более технологичный - заполнить форму в приложении "Метро Москвы", после чего с вами свяжется сотрудник склада и расскажет, как забрать свою вещь. Главное - верить в чудо и взять с собой паспорт, советуют в дептрансе.