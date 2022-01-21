Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент

Корпорация Google может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный в России контент.

Как сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы, в отношении компании Google LLC к мировому судье судебного участка № 422 поступил административный материал. Он был возбужден на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации").

Судебное заседание по этому делу назначено на 17 февраля на 10:00. По этой статье КоАП юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 800 тысяч до 4 млн рублей.