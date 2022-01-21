Метеобюро Москвы: В субботу столицу завалит снегом, а потом ударят морозы

Снегопад, начавшийся в Москве в ночь на пятницу, продолжится и в субботу. За сутки 22 января сможет выпасть до 4 см осадков. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеоролога, с воскресенья в столице ожидается кратковременная передышка в осадках.

- К понедельнику в столичный регион придет новый циклон, который поднимет атмосферное давление, в облаках появятся просветы, а снег маловероятен, - рассказала "РГ" Татьяна Позднякова. - Зато температура воздуха опустится ниже климатической нормы. Так, в дневные часы 24 и 25 января в столице будет около 8 градусов мороза, ночью до -10, по области до -16 градусов.

Продержатся холода, по данным Поздняковой, до 26 января. Но с этого дня начнутся новые снегопады. А температура воздуха вернется к климатической норме.