На Москве-реке в феврале начнутся испытания нового вида транспорта

Испытания нового вида транспорта - регулярных речных трамваев на Москве-реке - начнутся уже в феврале. Об этом в интервью "РГ" рассказал руководитель проекта компании "Пассажирский порт" Юрий Куликов. Сейчас ведется сборка первых пяти уникальных судов на электрической тяге, и на Москву-реку их попробуют вывести с помощью уже существующих ледоколов.

В этом году в Москве запустят два речных маршрута на совершенно уникальных электрических судах. Ваша компания будет обеспечивать работу речных перевозок в течение 15 лет. Что именно входит в ваши обязанности?

Юрий Куликов: Компания "Пассажирский порт" (прим. автора - дочернее предприятие "ВодоходЪ") будет заниматься речными перевозками в Москве. По условиям контракта, в течение этого и следующего годов мы построим и выведем на Москву-реку 21 пассажирское судно на электрической тяге, 23 плавучих причала, два пункта базирования флота, шесть береговых зарядных станций. Затем в течение 15 лет "Пассажирский порт" будет выполнять техническое обслуживание всего оборудования и обеспечит организацию регулярных круглогодичных пассажирских перевозок по Москве-реке. То есть по факту это контракт жизненного цикла, мы будем следить за техническим состоянием всего оборудования, заниматься наймом и обучением персонала, следить за безопасностью перевозок, обслуживать суда, в общем обеспечивать работу новых речных регулярных маршрутов "под ключ".

Работа действительно масштабная и ответственная. На данный момент в нашей команде, которая будет заниматься проектом речных перевозок в Москве, в штатном расписании определена 181 позиция. Из них только сотрудников плавсостава - 148 человек. Кроме того, мы сейчас активно занимаемся набором новых кадров. Также мы привлекаем к проекту лучших специалистов из разных структур компании "ВодоходЪ", которая ведет свою историю круизных достижений с 1999 года. В этом плане очень помогает многолетний опыт работы в речной отрасли и судостроении профессиональных кадров компании.

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Сколько судов, подходящих под требования, уже сейчас есть у вас? Или это работа, которая по факту сейчас ведется с нуля?

Юрий Куликов: Суда, которые должны появиться в Москве в этом году, собираются с нуля. Таких еще не было нигде в России. Я вам больше скажу, это будет первое в мире электрическое круглогодичное судно, которое будет осуществлять регулярные перевозки. Сейчас уже ведется активная сборка пяти первых судов.

В компании " ВодоходЪ" успешно реализуется "Программа строительства и обновления маломерного прогулочного и скоростного флота". Мы поэтапно меняем старые суда на экологичный транспорт нового поколения на электротяге. В Нижнем Новгороде один из прогулочных теплоходов уже в этом году будет заменен на пассажирский катамаран - на электродвижении. Также четыре "Метеора", которые курсируют по Неве и Финскому заливу в Петергоф, будут заменены на скоростные катамараны на электротяге, а в Красноярске в 2022 году мы открываем новый транспортный маршрут по Енисею "Красноярск-Дивногорск-Красноярск". Там также будут работать электрические суда.

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Каковы технические характеристики судов: вместимость, экипаж, инфраструктура на борту? Например, будут ли вендинговые автоматы, Wi-Fi, электронная библиотека?

Юрий Куликов: Электросуда будут выполнены с учетом всех современных требований. Безусловно, первое, что бросается в глаза, если вы видели рендеры, это "космический" дизайн, созданный командой промышленных дизайнеров заказчика. Внешний вид судна никого не оставляет равнодушным, действительно, это как будто кадр из фильма будущего.

Также самая важная характеристика - надежные системы безопасности и автоматизации. Этому мы будем уделять наибольшее внимание. Чтобы проверить все системы безопасности, будет проведено большое количество испытаний нового транспорта.

Салон электросудна будет вмещать до 50 пассажиров, включая не менее двух человек на колясках. Из дополнительных удобств - панорамные окна, мягкие кресла, столики с розетками и USB-портами, сплит-система, информационные панели, велопарковочные слоты на открытой палубе в носовой части.

Вендинговые автоматы на борту не планируются, все снеки и напитки пассажиры смогут приобрести в пунктах питания на причалах. Электронной библиотеки не будет, но Wi-Fi на борту позволит слушать аудиокниги и смотреть видеоролики из разных источников в сети интернет.

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Причалы выглядят весьма футуристично. А какие функции они будут выполнять, и что там будет сделано для удобства пассажиров?

Юрий Куликов: Да, действительно, причальные павильоны также соответствуют "космическому стилю" технического задания - имеют круглую форму и удобны как для швартовки судов, так и для пассажиров. Одновременно к такому причалу смогут подойти два судна. Причалы будут оборудованы комфортными зонами ожидания с удобными креслами, кафе, информационными экранами, портами для зарядок, Wi-Fi и санитарными комнатами. Для уменьшения времени швартовных операций, особенно в зимнее время года, когда битый лед создает помехи для подхода судна к обычным причалам бортом, выбран нестандартный способ швартовки - носом.

В СМИ упоминалось, что первые испытания судов начнутся в феврале. Почему это стало возможным? Лед тонкий, или уже есть ледокол?

Юрий Куликов: Мы планируем запустить первое тестовое судно уже в феврале, используя существующие в Москве ледоколы. Нам важно уже сейчас понимать, с какими трудностями мы можем столкнуться в дальнейшем, оценить технические характеристики корпуса судна и учесть полученный опыт, прежде чем запустить серийное производство судов на электротяге.

Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Когда начнется реконструкция причалов и строительство зарядных станций? Ведь, насколько я понимаю, пока нет ни одного объекта, похожего на изображенные на рендерах. А ведь запуск предполагается уже этим летом.

Юрий Куликов: Совместно с городом мы активно прорабатываем места установки причалов, их интеграцию с существующими городскими причалами, вопросы технологического присоединения. Думаю, в ближайшее время мы совместно с транспортным комплексом Москвы сможем рассказать конкретные адреса, где появятся причалы - они станут будущими остановками на маршруте. Также, максимально используя зарубежный опыт, мы прорабатываем вопросы зарядки судов с учетом высоких требований к безопасности, скорости зарядки и дизайну строящейся инфраструктуры. Работа ведется очень активная, задействовано большее количество людей, поэтому мы укладываемся в сроки.

Досье "РГ"

Решение вернуть регулярный речной транспорт в Москву принял мэр Сергей Собянин. Жители города снова смогут передвигаться по реке и экономить до часа времени в пути. Уже в 2022 году 1,5 миллиона москвичей смогут передвигаться по Москве намного быстрее. Провозная способность каждого маршрута составит 15-16 тысяч пассажиров в день - это будет еще один важный элемент Московского транспорта и удобная альтернатива личному автомобилю.

Основными пассажирами, как сообщили в департаменте транспорта, будут жители прибрежных районов - для них появится транспорт в пешей доступности, который позволит сократить время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займет 65 минут, а по воде - всего 13,5 минуты, то есть в пять раз быстрее. Или от Печатников до Коломенской набережной с одного берега на другой можно будет добраться за три минуты - поездка на автобусе займет больше часа, на автомобиле не меньше 35 минут.

Имена каждого судна будут совпадать с названиями московских рек - такую концепцию предложили будущие пассажиры речного транспорта еще год назад. "Синичка" - именно такое имя первого электрического речного судна выбрали большинством голосов на "Активном гражданине" жители столицы (больше 26%). Жители города выбирали из пяти вариантов "Сетунь", "Жужа", "Яуза", "Синичка" и "Неглинка" - все имена совпадают с названиями московских рек.

Оплатить проезд можно будет "Тройкой", банковской картой или с помощью биометрической системы. Владельцы единых на 90/365 дней смогут проехать на судне без дополнительной платы. Стоимость разовых поездок и другие тарифы на проезд утвердят в первом квартале этого года.