На столичных улицах демонтировали все новогодние ели

С улиц столицы убрали около тысячи новогодних красавиц, они вернутся на свои места в преддверии 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Оставшиеся новогодние конструкции будут стоять до весны. Среди них 60 световых цифр "2022", световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары и прочее. Как считают специалисты, они служат источником дополнительного освещения столицы и хорошего настроения горожан в зимние дни.

Все новогодние украшения используются повторно из года в год. Перед новым использованием их ремонтируют и чистят.