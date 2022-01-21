Наталья Сергунина: Какие новые программы предлагают музеи Москвы

Для многих музеев столицы 2021 год стал особенным. Государственный Дарвиновский музей получил престижную международную награду за свой AR-квест "Код жизни", "Мультимедиа-арт-музей" стал обладателем MUF Community Awards, Музей космонавтики отметили VII Всероссийской премией "За верность науке", а Музей М.А. Булгакова под конец года открыл новое экспозиционное пространство.

"К новой реальности, которая стала следствием пандемии, безусловно, адаптируется и культурная среда по всему миру. Для каждого учреждения, будь то музей или театр, важно сохранить и даже преумножить свою аудиторию. В Москве культурные площадки предлагают больше новых программ, в том числе в онлайн-формате, создают и развивают интересные цифровые проекты. Некоторые из них уже считаются знаковыми, поскольку завоевали признание публики и высокие оценки в профессиональном сообществе", - прокомментировала изменения заммэра Наталья Сергунина.

AR-квест (augmented reality, или дополненная реальность) "Код жизни" Дарвиновского музея в 2021 году стал триумфатором двух престижных конкурсов. На международном Heritage in Motion Awards он взял золото в номинации "Приложения", опередив участников из Великобритании, Тайваня, Японии, Индии, Австралии и других стран, а на российском Tagline Awards победил в номинациях "Лучшая мобильная игра" (золото) и "Лучшее решение в AR/VR" (серебро).

Участники квеста переносятся в 2057 год, чтобы разработать новые лекарства и виды топлива, замедлить процессы старения, обеспечить людей продовольствием, создать новые материалы и защитить биологическое разнообразие планеты. В этом им помогают образцы ДНК редких и исчезнувших видов животных. Задания - головоломки дает искусственный интеллект МАХ-2057.

Музей космонавтики в 2021 году отметили в двух номинациях премии "За верность науке", которую вручают за достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров.

Одним из самых значимых проектов музея в прошлом году стала Выставка "Первый". Экспозицию, посвященную легендарному полету Юрия Гагарина, готовили два года. С 12 апреля по 12 сентября ее увидели более 125 тысяч человек. Помимо мемориальных предметов (от свидетельства о рождении первого космонавта до катапультируемого кресла космического корабля "Восток"), зрители увидели основанную на реальных данных проекцию траектории полета Гагарина, сделанную на модели земного шара.

Мультимедийная диорама "Царицыно сквозь века" заняла третье место в номинации "Дополненная и виртуальная реальность" на Международном фестивале аудиовизуального мультимедийного наследия F@IMP. Инсталляция, которую можно увидеть в экспозиции "Царицыно Екатерины II",позволяет за пять - семь минут проследить, как менялась усадьба в течение более чем 200 лет.

На основе архивных материалов специалисты воссоздали в 3D-формате 11 периодов истории Царицына - с конца XVIII века до наших дней. Перед зрителями возникают гравюры, рисунки, фотографии, кинохроника. Дополняет визуальную часть аутентичная музыка, характерная для каждого периода.

Замдиректора музея Елена Потемина в 2021 году получила медаль Пушкина. Награду вручили за вклад в создание концепции и реставрацию Дома-музея И.С. Тургенева к 200-летию со дня рождения писателя. Обновленный дом-музей распахнул свои двери в 2018 году, основная экспозиция разместилась на первом и втором этажах. Здесь открылись также комнаты писателя на антресолях, обстановку которых максимально приблизили к тому времени, когда он там жил.

Елена Потемина входила в состав рабочей группы по подготовке постоянной экспозиции, разработке научной концепции. Параллельно она занималась изданием юбилейного альбома "Московская тургеневская коллекция", мультимедийным проектом "Иван Тургенев. Русский европеец" и одноименной крупной выставкой, которую представили более чем в 15 странах Европы.

Справка "РГ"

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