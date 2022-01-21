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21.01.2022 08:40
Рубрика: Культура

Наталья Сергунина: Какие новые программы предлагают музеи Москвы

Текст: Любовь Проценко
Для многих музеев столицы 2021 год стал особенным. Государственный Дарвиновский музей получил престижную международную награду за свой AR-квест "Код жизни", "Мультимедиа-арт-музей" стал обладателем MUF Community Awards, Музей космонавтики отметили VII Всероссийской премией "За верность науке", а Музей М.А. Булгакова под конец года открыл новое экспозиционное пространство.

"К новой реальности, которая стала следствием пандемии, безусловно, адаптируется и культурная среда по всему миру. Для каждого учреждения, будь то музей или театр, важно сохранить и даже преумножить свою аудиторию. В Москве культурные площадки предлагают больше новых программ, в том числе в онлайн-формате, создают и развивают интересные цифровые проекты. Некоторые из них уже считаются знаковыми, поскольку завоевали признание публики и высокие оценки в профессиональном сообществе", - прокомментировала изменения заммэра Наталья Сергунина.

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AR-квест (augmented reality, или дополненная реальность) "Код жизни" Дарвиновского музея в 2021 году стал триумфатором двух престижных конкурсов. На международном Heritage in Motion Awards он взял золото в номинации "Приложения", опередив участников из Великобритании, Тайваня, Японии, Индии, Австралии и других стран, а на российском Tagline Awards победил в номинациях "Лучшая мобильная игра" (золото) и "Лучшее решение в AR/VR" (серебро).

Участники квеста переносятся в 2057 год, чтобы разработать новые лекарства и виды топлива, замедлить процессы старения, обеспечить людей продовольствием, создать новые материалы и защитить биологическое разнообразие планеты. В этом им помогают образцы ДНК редких и исчезнувших видов животных. Задания - головоломки дает искусственный интеллект МАХ-2057.

Музей космонавтики в 2021 году отметили в двух номинациях премии "За верность науке", которую вручают за достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров.

Одним из самых значимых проектов музея в прошлом году стала Выставка "Первый". Экспозицию, посвященную легендарному полету Юрия Гагарина, готовили два года. С 12 апреля по 12 сентября ее увидели более 125 тысяч человек. Помимо мемориальных предметов (от свидетельства о рождении первого космонавта до катапультируемого кресла космического корабля "Восток"), зрители увидели основанную на реальных данных проекцию траектории полета Гагарина, сделанную на модели земного шара.

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Мультимедийная диорама "Царицыно сквозь века" заняла третье место в номинации "Дополненная и виртуальная реальность" на Международном фестивале аудиовизуального мультимедийного наследия F@IMP. Инсталляция, которую можно увидеть в экспозиции "Царицыно Екатерины II",позволяет за пять - семь минут проследить, как менялась усадьба в течение более чем 200 лет.

На основе архивных материалов специалисты воссоздали в 3D-формате 11 периодов истории Царицына - с конца XVIII века до наших дней. Перед зрителями возникают гравюры, рисунки, фотографии, кинохроника. Дополняет визуальную часть аутентичная музыка, характерная для каждого периода.

Замдиректора музея Елена Потемина в 2021 году получила медаль Пушкина. Награду вручили за вклад в создание концепции и реставрацию Дома-музея И.С. Тургенева к 200-летию со дня рождения писателя. Обновленный дом-музей распахнул свои двери в 2018 году, основная экспозиция разместилась на первом и втором этажах. Здесь открылись также комнаты писателя на антресолях, обстановку которых максимально приблизили к тому времени, когда он там жил.

Елена Потемина входила в состав рабочей группы по подготовке постоянной экспозиции, разработке научной концепции. Параллельно она занималась изданием юбилейного альбома "Московская тургеневская коллекция", мультимедийным проектом "Иван Тургенев. Русский европеец" и одноименной крупной выставкой, которую представили более чем в 15 странах Европы.

Справка "РГ"

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