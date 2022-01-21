Низкое давление и снег ожидают Москву в пятницу

Новый циклон в ночь на пятницу принес 5 см снега, столько же еще выпадет до субботы в столичном регионе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, одним из неблагоприятных факторов станет колебания низкого атмосферного давления. "В середине дня атмосферное давление опустится до 735 мм рт. ст., - рассказала "РГ" Татьяна Позднякова. - Температура воздуха составит хот -5 до -3 градусов. Снег продолжится. Содержание кислорода будет в пределах нормы.

При такой погоде стоит ограничить тяжелые физические нагрузки, неукоснительно выполнять медицинские рекомендации, соблюдать режим труда и отдыха.

Отметим, что по данным департамента транспорта Москвы, погода не повлияет на ситуацию в движении транспорта. Максимальные пробки не превысят 7 баллов.

Кстати, самым теплым 21 января был в 1898 году, когда воздух прогрелся до +3,8. А самым холодным - в 1942, на термометрах было -36,4.