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21.01.2022 14:59
Рубрика: Общество

Собянин: Национальный космический центр будет передан Роскосмосу в 2023 году

Текст: Любовь Проценко

Мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства комплекса зданий Национального космического центра.

Как "РГ" уже сообщала, возводится он на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Михаила Хруничева.

Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Несмотря на пандемию, развитие города не останавливается, - сказал Сергей Собянин. - Здесь, на территории центра Хруничева, реализуется крупнейший в Москве проект по созданию научно-технологического кластера, который включает в себя производственные, научно-исследовательские, образовательные корпуса. Около 2 миллионов квадратных метров - мощность этого объекта, включая реконструкцию и создание новых корпусов. Центром всей этой территории будет, конечно, научно-космический центр, который возводится совместно с Роскосмосом. Значительная часть его уже в монолите построена - шестиэтажные корпуса. Сейчас активно приступили к возведению высотки. Построено семь этажей, и с темпом где-то три-пять этажей в месяц мы будем возводить дальше. Так, чтобы в 2023 году передать этот объект Роскосмосу под освоение и будущее заселение".

Дмитрий Рогозин отметил, что в Национальном космическом центре будет создано 20 тысяч рабочих мест. По его словам, 8 тысяч из них - высокотехнологичных. Кроме того, в состав НКЦ войдут современный образовательный комплекс, молодежные конструкторские бюро, центр поддержки бизнеса, выставочные центры, центр диверсификации производства. "Мы рассчитываем, что непосредственный контакт молодых специалистов, студентов технических вузов с инженерами-конструкторами создаст уникальный синергетический эффект для выращивания нового поколения ракетно-космической области", - сказал глава Роскосмоса.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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В Москве работают 29 крупных и средних предприятий ракетно- космической отрасли, 24 из которых входят в корпорацию Роскосмос. Центральным элементом НКЦ станет 47-этажная башня, напоминающая ракету, установленную на стартовой площадке. В низкоэтажной части комплекса уже завершаются монолитные работы. Ведется устройство кровли, начат монтаж внутренних инженерных систем и перегородок. В высотной части башни строители уже поднялись на уровень восьмого этажа. На объекте заняты 800 человек.

По словам главы города, улучшается и транспортная доступность района Фили, где идет стройка: планируется построить два моста в Мневники для того, чтобы можно было добраться до ближайших станций метро как пешком, так и на автомобиле или общественном транспорте.

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