В Калужской области зарегистрированы первые случаи "омикрона"

В Калужской области появились первые случаи заражения омикрон-штаммом. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша на своей страничке в соцсети.

"У нас в Калужской области зафиксированы первые случаи заражения "омикроном". Приняли ряд важных решений", - говорится в письменной части сообщения.

В своем обращении губернатор отмечает, что число заражений "омикроном" будет расти. "В целом мы видим, что цифры заболеваемости коронавирусом у нас растут", - сообщил глава региона.

Он также отметил, что в ходе подготовки к этому был модернизирован кол-центр, который сможет оперативно нарастить мощности даже при взрывных нагрузках. Кроме того важным шагом глава региона назвал интеграцию кол-центра с центром телемедицины, чтобы "лечение начиналось, как можно раньше".

Как пояснил Владислав Шапша, алгоритм действий таков: человек заболел, сообщает об этом в колл-центр, звонок фиксируется, затем звонившему перезванивает врач из телемедцентра. Если течение болезни легкое, то волонтеры доставят экспресс-тест и необходимые лекарства. Больничный можно будет оформить дистанционно.

Глава региона также подчеркнул важность помощи волонтеров в создавшихся условиях. Для них будут организовано горячее питание, а также компенсации затрат на бензин и мобильную связь.